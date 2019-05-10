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Мільярдер Безос представив модель космічного корабля для польотів на Місяць


Космічний корабель зможе доставляти на поверхню Місяця наукове обладнання, супутники

Засновник компанії Blue Origin Джефф Безос представив макет космічного апарату Blue Moon для висадки на Місяць. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Безпілотний багаторазовий космічний корабель зможе доставляти на поверхню Місяця наукове обладнання, супутники і до чотирьох невеликих роверів, зазначає BBC News. Blue Moon зможе запускати супутники на орбіту Місяця.

"Настав час повернутися на Місяць - на цей раз щоб залишитися", - сказав Безос під час презентації у Вашингтоні, на якій були присутні потенційні клієнти і представники NASA.

В повідомленні Blue Origin Twitter йдеться, що компанія готова підтримати NASA в планах по висадці на Місяці в 2024 році. Про те, що NASA збирається відправити астронавтів на південний полюс Місяця до 2024 року, в березні 2019 року повідомив віце-президент США Майк Пенс.

Нагадаємо, у Сполучених Штатах успішно пройшов тестовий запуск багаторазової ракети New Shepard ддля суборбітальних польотів компанії Blue Origin засновника Amazon Джеффа Безоса. Як зазначає видання, це 11-й випробувальний політ New Shepard.

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