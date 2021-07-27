Миллиард гривен за 180 тысяч тонн гранита: в Запорожье будут судить руководителя предприятия 

Согласно данным следствия, руководитель одного из акционерных обществ города Запорожья, в течение осени 2018 года организовывал незаконную добычу гранита на территории Передаточинского месторождения.

"В результате этого незаконно добыто более 180 тыс тонн полезных ископаемых общегосударственного значения, стоимость которых оценивается более чем в 1 млрд грн", - отмечает пресс-служба.

В частности, руководитель предприятия обвиняется в том, что внес в отчетность ложные сведения, которые были поданы в Госгеонедр Украины.