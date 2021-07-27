Мільярд гривень за 180 тисяч тонн граніту: в Запоріжжі судитимуть керівника підприємства 

Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт проти керівника одно з підприємств Запоріжжя. Зловмисника звинувачують у незаконному видобуванні корисних копалин, шляхом вибуху.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.
Згідно з даними слідства, керівник одного з акціонерних товариств міста Запоріжжя, протягом осені 2018 року організовував незаконне видобування граніту на території Передаточнинського родовища.
"У результаті цього незаконно видобуто понад 180 тис тонн корисних копалин загальнодержавного значення, вартість яких оцінюється у понад 1 млрд грн", - відзначає пресслужба.
Зокрема, керівник підприємства звинувачується у тому, що вніс до звітності неправдиві відомості, яку було подано до Держгеонадр України.