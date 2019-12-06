Миллер: "Газпром" рассчитывает на экономически обоснованные условия транзита

Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что компания ожидает от украинской стороны конструктивной позиции по комплексу вопросов взаимодействия в газовой сфере, включая экономически обоснованные условия транзита российского газа через территорию Украины с 2020 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

В ходе встречи с уполномоченным федерального правительства ФРГ по транзиту газа через Украину графом Георгом фон Вальдерзее, Миллер проинформировал его о ходе российско-украинских переговоров о сотрудничестве в газовой сфере с 2020 года.

"Отмечено, что Украина продолжает имплементацию в национальное законодательство положений Третьего энергетического пакета ЕС. Это работа еще не завершена и предполагает создание сертифицированного независимого газотранспортного оператора", - говорится в сообщении "Газпрома".

Ранее сообщалось, что на переговорах по газу в Вене "Нафтогаз Украины" сообщил "Газпрому" о готовности рассмотреть возможность погашения задолженности в 3 млрд долларов поставками газа.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что по словам президента России Владимира Путина, на данный момент переговоры о новом газовом контракте между Украиной и РФ идут сложно. При этом он заявил, что Москва готова на транзит газа на своих условиях, хотя и не исключил, что позиции удастся согласовать.