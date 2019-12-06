Міллер: "Газпром" розраховує на економічно обґрунтовані умови транзиту

Глава "Газпрому" Олексій Міллер заявив, що компанія очікує від української сторони конструктивної позиції щодо комплексу питань взаємодії в газовій сфері, включаючи економічно обґрунтовані умови транзиту російського газу через територію України до 2020 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

У ході зустрічі з уповноваженим федерального уряду ФРН з транзиту газу через Україну графом Георгом фон Вальдерзее, Міллер проінформував його про хід російсько-українських переговорів про співпрацю в газовій сфері з 2020 року.

"Зазначено, що Україна продовжує імплементацію в національне законодавство положень Третього енергетичного пакета ЄС. Ця робота ще не завершена і передбачає створення незалежного сертифікованого газотранспортного оператора", - йдеться в повідомленні "Газпрому".

Раніше повідомлялося, що на переговорах по газу у Відні "Нафтогаз України" повідомив "Газпрому" про готовність розглянути можливість погашення заборгованості в 3 млрд доларів поставками газу.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що за словами президента Росії Володимира Путіна, на даний момент переговори про новий газовий контракт між Україною і РФ йдуть складно. При цьому він заявив, що Москва готова на транзит газу на своїх умовах, хоча і не виключив, що вдасться узгодити позиції.