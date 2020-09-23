ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Беларуси люди выходят на акции протеста, начались задержания

Беларусь, Среда 23 сентября 2020 12:46
В Беларуси люди выходят на акции протеста, начались задержания
Фото: протесты в Минске (tut.by)
Автор: Игорь Литвиненко

В белорусской столице Минске люди начали выходить на акции протеста в связи с инаугурацией Александра Лукашенко. Силовики уже задержали как минимум двух демонстрантов возле Дворца Независимости.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Люди выходят на стихийные акции протеста, организовывая цепи солидарности. Многие из демонстрантов приходят с плакатами с надписями: "Саша забери трудовую", "А король то голый", "По ощущению ты забыл нас пригласить на свой праздник".

При этом силовики дежурят возле входов в метро в штатском.

Фото: протесты в Минске (tut.by)

По информации Telegram-канала Nexta, в 18:00 граждане Беларуси собираются на акции протеста на центральные площади своих городов.

"Приходите в уже известные вам точки сбора и будьте мобильными. Детальный план будет позже", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня Александр Лукашенко вступил в должность президента Беларуси на тайной инаугурации в Минске.

Во время инаугурации Лукашенко заявил, что в Беларуси не состоялась "цветная революция".

Отметим, в ЕС заявили, что перестанут признавать Лукашенко легитимным президентом после истечения его полномочий 5 ноября. В то же время ЕС признает представительским органом белорусского народа Координационный совет.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество Александр ЛукашенкоБеларусьпротест
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь