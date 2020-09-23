В Беларуси люди выходят на акции протеста, начались задержания

Фото: протесты в Минске (tut.by)

В белорусской столице Минске люди начали выходить на акции протеста в связи с инаугурацией Александра Лукашенко. Силовики уже задержали как минимум двух демонстрантов возле Дворца Независимости.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Люди выходят на стихийные акции протеста, организовывая цепи солидарности. Многие из демонстрантов приходят с плакатами с надписями: "Саша забери трудовую", "А король то голый", "По ощущению ты забыл нас пригласить на свой праздник".

При этом силовики дежурят возле входов в метро в штатском.

Фото: протесты в Минске (tut.by)

По информации Telegram-канала Nexta, в 18:00 граждане Беларуси собираются на акции протеста на центральные площади своих городов.

"Приходите в уже известные вам точки сбора и будьте мобильными. Детальный план будет позже", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня Александр Лукашенко вступил в должность президента Беларуси на тайной инаугурации в Минске.

Во время инаугурации Лукашенко заявил, что в Беларуси не состоялась "цветная революция".

Отметим, в ЕС заявили, что перестанут признавать Лукашенко легитимным президентом после истечения его полномочий 5 ноября. В то же время ЕС признает представительским органом белорусского народа Координационный совет.