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Милевский спустя 7 лет вернулся в УПЛ. Он будет играть за "Минай"

Автор: Вера Олейник

Это второй украинский клуб в карьере форварда

Нападающий Артем Милевский возвращается в чемпионат Украины, где продолжит карьеру в закарпатском "Минае". К новой команде 35-летний украинец присоединился на правах свободного агента.

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Об этом сообщается на сайте клуба.

Контракт рассчитан на полтора года. Он получил десятый игровой номер.

Последним клубом Милевского было брестское "Динамо", который он покинул по окончании сезона в чемпионате Беларуси. Его соглашение истекало в конце года.

Футболист не играл в УПЛ с сентября 2013 года, когда покинул киевское "Динамо", воспитанником которого он является. После чего украинец выступал в чемпионатах Турции, Румынии, Хорватии, России и Венгрии.

"Минай" ушел на зимнюю паузу на 11 месте в турнирной таблице УПЛ, имея матч в запасе. В прошлом сезоне закарпатский клуб стал победителем Первой лиги чемпионата Украины и повысился в Премьер-лигу.

Напомним, также "Минай" пробился в полуфинал Кубка Украины, где его остановило "Динамо".

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