ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Мілевський через 7 років повернувся в УПЛ. Він буде грати за "Минай"

Автор: Вера Олейник

Нападник Артем Мілевський повертається в чемпіонат України, де продовжить кар'єру в закарпатському "Минаї". До нової команди 35-річний українець приєднався на правах вільного агента.

Популярні новини

Про це повідомляється на сайті клубу.

Контракт розрахований на 1,5 роки. Він отримав десятий ігровий номер.

Останнім клубом Мілевського було брестське "Динамо", який він покинув після закінчення сезону в чемпіонаті Білорусі. Його угода завершувалась наприкінці року.

Футболіст не грав в УПЛ з вересня 2013 року, коли покинув київське "Динамо".

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Чемпионат УкраиныМилевскийУПЛ