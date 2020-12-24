Мілевський через 7 років повернувся в УПЛ. Він буде грати за "Минай"

Нападник Артем Мілевський повертається в чемпіонат України, де продовжить кар'єру в закарпатському "Минаї". До нової команди 35-річний українець приєднався на правах вільного агента.

Про це повідомляється на сайті клубу.

Контракт розрахований на 1,5 роки. Він отримав десятий ігровий номер.

Останнім клубом Мілевського було брестське "Динамо", який він покинув після закінчення сезону в чемпіонаті Білорусі. Його угода завершувалась наприкінці року.

Футболіст не грав в УПЛ з вересня 2013 року, коли покинув київське "Динамо".