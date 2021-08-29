UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Милане загорелся многоэтажный жилой дом

Автор: Сергей Пышкин

В Милане загорелся 15-этажный жилой дом. Пока неизвестно сколько человек до сих пор находится в здании.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Ansa.

Отмечается, что в доме проживает около 70 семей. Пока неизвестно сколько человек находится в доме, однако поисковые работы продолжаются.

О пострадавших пока не сообщается. На месте событий работают пожарные.

Фото: в Милане горит жилой дом (ansa.it)

По предварительным данным очаг огня находится на верхних этажах дома.

Пожар почти полностью уничтожил здание.

Читайте РБК-Украина в Google News
МиланПожар