В Милане загорелся многоэтажный жилой дом

В Милане загорелся 15-этажный жилой дом. Пока неизвестно сколько человек до сих пор находится в здании.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Ansa.
Отмечается, что в доме проживает около 70 семей. Пока неизвестно сколько человек находится в доме, однако поисковые работы продолжаются.
О пострадавших пока не сообщается. На месте событий работают пожарные.
Фото: в Милане горит жилой дом (ansa.it)
По предварительным данным очаг огня находится на верхних этажах дома.
Пожар почти полностью уничтожил здание.