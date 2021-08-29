В Милане загорелся многоэтажный жилой дом

Отмечается, что в доме проживает около 70 семей. Пока неизвестно сколько человек находится в доме, однако поисковые работы продолжаются.

О пострадавших пока не сообщается. На месте событий работают пожарные.

Фото: в Милане горит жилой дом (ansa.it)

По предварительным данным очаг огня находится на верхних этажах дома.

Пожар почти полностью уничтожил здание.