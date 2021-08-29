В Мілані загорівся багатоповерховий житловий будинок

У Мілані загорівся 15-поверховий житловий будинок. Наразі невідомо скільки людей досі знаходиться у будівлі.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Ansa.
Зазначається, що у будинку проживає близько 70 сімей. Наразі невідомо скільки людей перебуває у будинку, однак пошукові роботи продовжуються.
Про потерпілих поки що не повідомляється. На місці подій працюють пожежники.
Фото: у Мілані горить житловий будинок (ansa.it)
За попередніми даними осередок вогню знаходиться на верхніх поверхах будинку.
Пожежа майже повністю знищила будівлю.