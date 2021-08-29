В Мілані загорівся багатоповерховий житловий будинок

Зазначається, що у будинку проживає близько 70 сімей. Наразі невідомо скільки людей перебуває у будинку, однак пошукові роботи продовжуються.

Про потерпілих поки що не повідомляється. На місці подій працюють пожежники.

Фото: у Мілані горить житловий будинок (ansa.it)

За попередніми даними осередок вогню знаходиться на верхніх поверхах будинку.

Пожежа майже повністю знищила будівлю.