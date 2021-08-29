RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

В Мілані загорівся багатоповерховий житловий будинок

Автор: Сергій Пишкін

У Мілані загорівся 15-поверховий житловий будинок. Наразі невідомо скільки людей досі знаходиться у будівлі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Ansa.

Зазначається, що у будинку проживає близько 70 сімей. Наразі невідомо скільки людей перебуває у будинку, однак пошукові роботи продовжуються.

Про потерпілих поки що не повідомляється. На місці подій працюють пожежники.

Фото: у Мілані горить житловий будинок (ansa.it)

За попередніми даними осередок вогню знаходиться на верхніх поверхах будинку.

Пожежа майже повністю знищила будівлю.

Читайте РБК-Україна в Google News
МіланПожежа