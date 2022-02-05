"Милан" вырвал победу в дерби над "Интером": видео

Интер – Милан 1:2

Голы: Перишич (38) – Жиру (75, 78)

Матч начался с атак "Интера" и уже на 10-й минуте отличился Дензел Думфрис. Но арбитр отменил гол из-за офсайда у Ивана Перишича, делавшего передачу на Думфриса. Могли открывать счет Брозович, Барелла и Думфрис, но они не смогли пробить Майка Меньяна. На 35-й минуте "Милан" создал первый момент, но Самир Ханданович отразил удар Сандро Тонали. А уже через четыре минуты "Интер" открыл счет. После подачи с углового Иван Перишич оказался без опеки в штрафной и точно пробил в угол ворот Меньяна.

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На перерыв команды пошли при счете 1:0 в пользу "Интера", который играл гораздо острее своего принципиального соперника.

За первые 30 минут второго тайма можно вспомнить только дальний удар Тонали, пролетевший рядом со штангой. "Интер" контролировал ход игры, а "Милан" не мог подойти к воротам Хандановича. Однако на 75-й минуте отлично сыграл Оливье Жиру. Сначала француз в центре поля отобрал мяч у Алексиса Санчеса, а затем добежал до ворот соперника, где замкнул прострел Браима Диаса.

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Пока игроки "Интера" находились в "нокдауне", Жиру через три минуты отправил в "нокаут". Оливье получил передачу от Давиде Калабрии, развернулся и пробил в дальний угол ворот Хандановича.

До конца матча "Интер" не сумел что-то создать у ворот "россонери". Победа "Милана" со счётом 2:1. После этого матча "Милан" в турнирной отстает от "Интера" на одно очко, хотя у "Интера" еще есть матч в запасе.