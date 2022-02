"Милан" вырвал победу в дерби над "Интером": видео

Интер – Милан 1:2

Голы: Перишич (38) – Жиру (75, 78)

Матч начался с атак "Интера" и уже на 10-й минуте отличился Дензел Думфрис. Но арбитр отменил гол из-за офсайда у Ивана Перишича, делавшего передачу на Думфриса. Могли открывать счет Брозович, Барелла и Думфрис, но они не смогли пробить Майка Меньяна. На 35-й минуте "Милан" создал первый момент, но Самир Ханданович отразил удар Сандро Тонали. А уже через четыре минуты "Интер" открыл счет. После подачи с углового Иван Перишич оказался без опеки в штрафной и точно пробил в угол ворот Меньяна.