"Мілан" вирвав перемогу в дербі над "Інтером": відео

Інтер – Мілан 1:2

Голи: Перішич (38) – Жиру (75, 78)

Матч розпочався з атак "Інтера" і вже на 10-й хвилині відзначився Дензел Думфріс. Але арбітр відмінив гол через офсайд у Івана Перішича, який робив передачу на Думфріса. Могли відкривати рахунок Брозович, Барелла та Думфрис, проте вони не змогли пробити Майка Меньяна. На 35-й хвилині "Мілан" створив перший момент, але Самір Ханданович відбив удар Сандро Тоналі. А вже через чотири хвилини "Інтер" відкрив рахунок. Після подачі з кутового Іван Перішич опинився без опіки в штрафному майданчику та точно пробив в кут воріт Меньяна.