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"Мілан" вирвав перемогу в дербі над "Інтером": відео

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Мілан, Субота 05 лютого 2022 21:44
"Мілан" вирвав перемогу в дербі над "Інтером": відео Фото: Олів’є Жиру (twitter.com/acmilan)
Автор: Андрій Вирва

В матчі 24 туру "Серії А" відбулося "Derby della Madonnina". "Мілан" завдяки дублю Олів’є Жиру переміг "Інтер" з рахунком 2:1.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Інтер – Мілан 1:2

Голи: Перішич (38) – Жиру (75, 78)

Матч розпочався з атак "Інтера" і вже на 10-й хвилині відзначився Дензел Думфріс. Але арбітр відмінив гол через офсайд у Івана Перішича, який робив передачу на Думфріса. Могли відкривати рахунок Брозович, Барелла та Думфрис, проте вони не змогли пробити Майка Меньяна. На 35-й хвилині "Мілан" створив перший момент, але Самір Ханданович відбив удар Сандро Тоналі. А вже через чотири хвилини "Інтер" відкрив рахунок. Після подачі з кутового Іван Перішич опинився без опіки в штрафному майданчику та точно пробив в кут воріт Меньяна.

На перерву команди пішли за рахунку 1:0 на користь "Інтера", який грав набагато гостріше за свого принципового суперника.

За перші 30 хвилин другого тайму можна згадати тільки дальній удар Тоналі, який пролетів поряд зі стійкою. "Інтер" контролював хід гри, а "Мілан" не міг підійти до воріт Хандановича. Проте на 75-й хвилині чудово зіграв Олів’є Жиру. Спочатку француз в центрі поля відібрав м’яч у Алексіса Санчеса, а потім добіг до воріт суперника, де замкнув простріл Браіма Діаса.

Поки гравці "Інтера" перебували в "нокдауні", Жиру через три хвилини відправив їх у "нокаут". Олів’є отримав передачу від Давіде Калабрії, розвернувся і пробив у дальній кут воріт Хандановича.

До кінця матчу "Інтер" не зумів щось створити біля воріт "россо-нері". Перемога "Мілану" з рахунком 2:1. Після цього матчу "Мілан" в турнірній відстає від "Інтера" на одне очко, хоча в "Інтера" ще є матч в запасі.

Нагадаємо, що "Манчестер Юнайтед" вилетів з кубку Англії поступившись "Мідлсбро" в серії пенальті.

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