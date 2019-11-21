"Милан" ведет переговоры о возвращении Ибрагимовича

Шведский нападающий Златан Ибрагимович, ранее покинувший "Лос-Анджелес Гэлакси", может продолжить карьеру в итальянском "Милане". Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

"Россонери" хотят заключить сделку на шесть месяцев с опцией продления еще на год. Зарплата шведа в итальянском клубе будет составлять 6 млн евро за 18 месяцев.

Как сообщает источник издания, будущее Ибрагимовича будет известно в течение двух-трех недель.

Швед объявил об уходе из клуба американской лиги 14 декабря. Контракт между сторонами истекает 31 декабря, после чего форвард станет свободным агентом. Златан провел за клуб 58 матчей и забил 53 гола, отдав 15 результативных передач.

Ранее Ибрагимович уже выступал за "Милан" в период с 2010 по 2012 год.