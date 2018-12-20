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"Милан" примет решение по тренеру Гаттузо после трех матчей

Новости » Спорт    20.12.2018 - 10:10
"Милан" примет решение по тренеру Гаттузо после трех матчей
Фото: Дженнаро Гаттузо (acmilan.com)

Наставника уволят, если результаты команды будут неудовлетворительными

Руководство "Милана" примет решение по главному тренеру Дженнаро Гаттузо после ближайших трех матчей. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на Sport Mediaset.

По информации издания, менеджмент "россонери" недоволен вылетом команды из Лиги Европы и дал итальянскому специалисту время до конца декабря. За этот период "Милану" предстоит провести три матча в Серии А - с "Фиорентиной" (22 декабря), "Фрозиноне" (26 декабря) и СПАЛом (29 декабря). Если результаты команды будут неудовлетворительными, Гаттузо будет отправлен в отставку.

В настоящий момент основными претендентами на замену Гаттузо являются бывший главный тренер "Болоньи"  Роберто Донадони, а также экс-наставник "Арсенала" Арсен Венгер.

Гаттузо возглавляет "Милан" с 27 ноября 2017 года. "Росоннери" после 16 туров занимают 4 место в турнирной таблице Серии А, имея в активе 27 очков. Выше команды располагаются "Интер" (32), "Наполи" (38) и "Ювентус" (46).

Напомним, УЕФА отстранил "Милан" от еврокубков на два сезона, однако клуб оспорил это решение и в результате Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил команду Дженнаро в Лигу Европы.

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