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"Мілан" ухвалить рішення по тренеру Гаттузо після трьох матчів

Новини » Спорт    20.12.2018 - 10:10
"Мілан" ухвалить рішення по тренеру Гаттузо після трьох матчів
Фото: Дженнаро Гаттузо (acmilan.com)

Наставника звільнять, якщо результати команди будуть незадовільними

Керівництво "Мілана" прийме рішення по головному тренеру Дженнаро Гаттузо після найближчих трьох матчів. Про це повідомляє Football Italia з посиланням на Sport Mediaset.

За інформацією видання, менеджмент "россонері" незадоволений вильотом команди з Ліги Європи і дав італійському фахівцеві час до кінця грудня. За цей період "Мілану" доведеться провести три матчі в Серії А - з "Фіорентиною" (22 грудня), "Фрозіноне" (26 грудня) і спав (29 грудня). Якщо результати команди будуть незадовільними, Гаттузо буде відправлений у відставку.

На даний момент основними претендентами на заміну Гаттузо є колишній головний тренер "Болоньї" Роберто Донадоні, а також екс-наставник "Арсеналу" Арсен Венгер.

Гаттузо очолює "Мілан" з 27 листопада 2017 року. "Росоннері" після 16 турів займають 4 місце в турнірній таблиці Серії А, маючи в активі 27 очок. Вище команди розташовуються "Інтер" (32), "Наполі" (38) і "Ювентус" (46).

Нагадаємо, УЄФА відсторонив "Мілан" від єврокубків на два сезони, однак клуб оскаржив це рішення і в результаті Спортивний арбітражний суд (CAS) допустив команду Дженнаро в Лігу Європи.

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