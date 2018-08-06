Мальдини вернулся в "Милан" в роли директора по стратегическому развитию

Легенда "россонери" стал директором по стратегическому развитию

Бывший защитник и капитан "Милана" Паоло Мальдини вернулся в клуб на должность директора по стратегическому развитию в спортивной области. Об этом сообщается на сайте итальянской команды.

"Счастлив и горд возможности поработать с Мальдини в его новой роли. Лидерские качества и опыт Паоло принесут клубу большую пользу. У "Милана" амбициозные задачи, а Мальдини - шаг на пути к возвращению величия "Милану", - сказал президент клуба Паоло Скарони.

50-летний Мальдини провел в "Милане" всю профессиональную карьеру. В период с 1984 по 2009 год защитник семь раз становился чемпионом Италии, один раз выигрывал Кубок и пять раз - Суперкубок страны, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

Бывший одноклубник футболиста, а ныне главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко на своей странице в Instagram также поздравил Паоло Мальдини с возвращением в родной клуб.

"История продолжается! Добро пожаловать домой, мой друг! Вперед, "Милан"!", - написал Шевченко.

Напомним, миланский клуб возглавляе бывший полузащитник команды и сборной Италии, чемпион мира 2006 года Дженнаро Гаттузо.