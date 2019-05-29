"Милан" намерен продать вратаря из-за проблем с расходами

Фото: Джанлуиджи Доннарумма (acmilan.com)

"Россонери" намерены избежать потенциального исключения из Лиги Европы

Руководство "Милана" рассматривает вариант с продажей голкипера Джанлуиджи Доннаруммы в летнее межсезонье, чтобы избежать наказания со стороны УЕФА за нарушение финансового fair play (FFP). Об этом сообщает Football Italia.

Итальянский клуб должен сократить расходы, чтобы не лишиться права на участие в Лиге Европы. От продажи Джанлуиджи была бы получена чистая прибыль, так как он является воспитанником клуба.

По этой причине руководство "Милана" в новом сезоне намерено делать ставку на молодых игроков, которых потом можно продать подороже.

В приобретении 20-летнего Доннаруммы заинтересованы ПСЖ, "Ювентус", "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед". Его заработная плата составляет 6 млн евро в год, а контракт действует до лета 2021 года.

Также "Милан" не стал продлевать соглашения с Кристианом Сапатой, Риккардо Монтоливо, Антонио Доннаруммой, Андреа Бертолаччи, Иньяцио Абате и Хосе Маури, что позволит сэкономить порядка 20 млн евро.

Напомним, накануне главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо принял решение покинуть команду за два года до окончания контракта. Легенда "россонери" отказался от выплаты оставшейся суммы.