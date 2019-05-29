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"Мілан" має намір продати воротаря через проблеми з витратами

Новини » Спорт    29.05.2019 - 13:42
"Мілан" має намір продати воротаря через проблеми з витратами
Фото: Джанлуїджі Доннарумма (acmilan.com)

"Россонері" мають намір уникнути потенційного виключення з Ліги Європи

Керівництво "Мілана" розглядає варіант з продажем голкіпера Джанлуїджі Доннарумми в літнє міжсезоння, щоб уникнути покарання з боку УЄФА за порушення фінансового fair play (FFP). Про це повідомляє Football Italia.

Італійський клуб повинен скоротити витрати, щоб не втратити право на участь в Лізі Європи. Від продажу Джанлуїджі була б отримана чистий прибуток, оскільки він є вихованцем клубу.

З цієї причини керівництво "Мілана" в новому сезоні має намір робити ставку на молодих гравців, яких потім можна продати дорожче.

У придбанні 20-річного Доннарумми зацікавлені ПСЖ, "Ювентус", "Арсенал" і "Манчестер Юнайтед". Його заробітна плата становить 6 млн євро на рік, а контракт діє до літа 2021 року.

Також "Мілан" не став продовжувати угоди з Крістіаном Сапата, Ріккардо Монтоліво, Антоніо Доннарумма, Андреа Бертолаччі, Іньяціо Абате і Хосе Маурі, що дозволить заощадити близько 20 млн євро.

Нагадаємо, напередодні головний тренер "Мілана" Дженнаро Гаттузо прийняв рішення покинути команду за два роки до закінчення контракту. Легенда "россонері" відмовився від виплати суми, що залишилася.

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