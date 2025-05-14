"Мілан" – "Болонья": останній європейський шанс у фіналі Кубка Італії

Фінальний поєдинок відбудеться у Римі на "Стадіо Олімпіко". Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Престиж плюс Ліга Європи

Для обох суперників перемога у фіналі національного Кубка стане не лише справою престижу, а й прямою перепусткою до Ліги Європи-2025/26.

Обидві команди проводять непростий сезон у Серії А: за два тури до фінішу "Мілан" йде на восьмому місці, "Болонья" – на сьомому. Перемога в Кубку може кардинально змінити сприйняття їхнього виступу у поточній кампанії – додасть трофей та забезпечить участь у єврокубках.

Кубок Італії – це не тільки почесний титул, а й автоматична кваліфікація до групового етапу Ліги Європи, а також участь у Суперкубку Італії.

Хоча теоретично обидві команди ще мають шанси пробитися в єврокубки через чемпіонат, перемога у фіналі зніме з переможця тиск у останніх турах Серії А та дозволить зосередитися на планах на майбутнє.

Зазначимо, що в півфіналі Кубка Італії "Мілан" здолав фіналіста Ліги чемпіонів – "Інтер" (1:1, 3:0), а в чвертьфіналі – "Рому" з українцем Артемом Довбиком у складі (3:1).

"Болонья" у півфіналі пропустила у свої ворота гол від іншого українця – Віктора Коваленка, втім пройшла "Емполі" (3:0, 2:1).

"Мілан": останній Кубок – ще з Шевченком

"Россонері" не перемагали в Кубку Італії вже 22 роки. Загалом в активі клубу лише 5 трофеїв цього турніру, останній з яких датується сезоном-2002/03. Тоді у складі команди ще грав українець Андрій Шевченко. У фіналі "Мілан" на виїзді розбив "Рому" – 4:1 (Шевченко забив четвертий гол), а потім вдома зіграв унічию – 2:2.

Ще дев'ять разів клуб пробивався до фіналу турніру, але програвав трофей. Востаннє це сталося у сезоні-2017/18, коли сильнішим у вирішальному матчі в Римі виявився туринський "Ювентус" (4:0).

"Болонья": у фіналі через півстоліття

"Болонья" єдиний раз грала у фіналі Кубка Італії 51 рік тому. Але має два трофеї.

Справа в тому, що перший з них команда оформила у сезоні-1969/70. А тоді переможець визначався у фінальному груповому турнірі, де конкурентами "Болоньї" були "Торіно", "Кальярі" та "Варезе".

П'ять років потому, в сезоні-1973/74, "россоблу" здобули свій другий Кубок, здолавши вже в традиційному фіналі по пенальті "Палермо".

Де дивитися матч

Фінал Кубка Італії в Україні покаже медіасервіс MEGOGO. Трансляція буде доступна на каналі «MEGOGO Футбол Перший», а також в підрозділі "Футбол" в розділі "Спорт".

Гру "Мілан" – "Болонья" прокоментує Віталій Кравченко.