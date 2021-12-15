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Микроорганизмы в океанах и почвах эволюционируют, чтобы уничтожать пластик, - The Guardian

Автор: Сергей Пышкин

Микробы в океанах и почвах постепенно эволюционируют, чтобы уничтожать пластик. Ученые обнаружили в них необходимый для этого фермент.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Согласно исследованию Технологического университета Чалмерса в Швеции каждый четвертый проанализированный микроорганизм содержал в себе фермент, который способен перерабатывать пластик.

Всего было сканировано более 200 млн генов, которые были обнаружены в образцах ДНК из окружающей среды. Ученым удалось обнаружить 30 тысяч различных ферментов, которые способны разрушать структуру 10 различных типов пластика. В то же время около 60% ферментов - стали открытием для ученых, поскольку их способы разложения были неизвестными ранее.

В частности, ученые узнали, что количество и типы обнаруженных ферментов соответствовали количеству загрязненности местности в разных местах.

Сегодня же существует много видов пластмасс, которые трудно разложить и переработать. Впрочем, использование ферментов для разложения пластика - позволит производить новые продукты из старых, при этом сокращая потребность в производстве первичного материала.

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