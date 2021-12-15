Мікроорганізми в океанах й грунтах еволюціонують, щоб знищувати пластик, - The Guardian

Згідно з дослідженням Технологічного університету Чалмерса у Швеції, кожен четвертий проаналізований мікроорганізм містив в собі фермент, який здатний перероблювати пластик.

Загалом було скановано більше ніж 200 млн генів, що були виявлені у зразках ДНК з навколишнього середовища. Вченим вдалося виявити 30 тисяч різних ферментів, які здатні руйнувати структуру 10 різних типів пластику. Водночас близько 60% ферментів - стали відкриттям для науковців, оскільки їх способи розкладання були невідомими раніше.

Зокрема, вчені дізналися, що кількість й типи виявлених ферментів відповідали кількості забрудненості місцевості у різних місцях.

Сьогодні ж існує багато видів пластмас, які важко розкласти й переробити. Втім, використання ферментів для розкладання пластику - дозволить виготовляти нові продукти зі старих, при цьому скорочуючи потребу у виробництві первинного матеріалу.