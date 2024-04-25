Миколенко стал неочевидным героем дерби, продолжив матч после ужасной травмы: видео

Защитник ливерпульского "Эвертона" Виталий Миколенко покорил храбростью в Мерсисайдском дерби против "Ливерпуля" в рамках 29-го тура чемпионата Англии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на протокол поединка .

Англия, Премьер-лига, 29-й тур

"Эвертон" – "Ливерпуль" – 2:0

Голы: Брентвейт, 27, Калверт-Льюин, 58

Украинец стал главным действующим лицом неприятного эпизода в конце первого тайма. Миколенко после контакта с форвардом "красных" Нуньесом неудачно приземлился на левую ногу. Момент выглядел очень жутко – лодыжка защитника неестественно вывернулась.

Транслятор встречи поначалу даже не показывал повтор инцидента. Впрочем, Миколенко после помощи врачей вернулся на поле под овации домашних трибун. Он доиграл первую 45-минутку, но в перерыве украинца решили поберечь. На вторую половину вместо него вышел ветеран Янг.

По информации журналиста Патрика Бойленда, после финального свистка Миколенко покинул "Гудисон Парк" со специальным защитным сапогом на ноге. Степень повреждения защитника пока неизвестна. По-видимому, углубленное медицинское обследование украинец пройдет в четверг, 25 апреля.

Травма Миколенко не помешала "Эвертону" уверенно обыграть "Ливерпуль". "Ириски" забили по мячу до и после перерыва. Открыл счет Брентвейт, пробивший Алиссона из пределов штрафной после затяжной атаки хозяев. Во второй же половине Калверт-Льюин головой замкнул навес c углового.