Миколенко подарував Гвардіолі пенальті, але не перемогу

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Англія, Прем'єр-ліга, 18-й тур

"Манчестер Сіті" – "Евертон" – 1:1

Голи: Сілва, 14 – Ндіає, 36

Незабитий пенальті: Холанд (МС), 53

"Манчестер Сіті", який показує найгірший виступ в АПЛ за останні роки, дома намагався трохи виправити ситуацію в матчі з "Евертоном". Українець Миколенко вийшов у стартовому складі гостей та був помітною фігурою на полі.

Підопічні Хосепа Гвардіоли стали тиснути з перших хвилин. Вже на 4-й, після розіграшу кутового захисник "містян" Гвардіол пробив головою метрів с семи, але м'яч влучив у штангу.

Через десять хвилин господарі таки забили. Бернарду Сілва в боротьбі з захисниками в падінні проштовхнув м'яч у ворота. Проте гості ще до перерви зуміли відігратися. На 36-й хвилині перша серйозна атака "Евертона" завершилась точним ударом Ндіає. На 42-й хвилині Миколенко заробив жовту картку, вдаривши по ногах бельгійського легіонера "Сіті" Доку. На перерву команди пішли за рівного рахунку – 1:1.

А майже одразу після відновлення гри Миколенко "відзначився" заробленим пенальті. Українець збив у штрафному Савіньйо. Виконувати вирок взявся Холанд і не зумів переграти воротаря Пікфорда. Правда, після відбиття удару, Гвардіол скинув м'яч на норвежця і той з другої спроби забив. Але тут вже лайнсмен зафіксував офсайд.

За 15 хвилин до фінального свистка Гвардіола кинув у бій Де Брюйне, Ще через десять - Гюндогана. Тиск на ворота "Евертона" посилився, проте оборона клубу з Ліверпуля діяла надійно. Миколенко з партнерами зуміли відстояти нічию. А "Сіті" продовжує лихоманити. Команда не зуміла перемогти в четвертому матчі поспіль.