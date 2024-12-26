Миколенко подарил Гвардиоле пенальти, но не победу

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Англия, Премьер-лига, 18-й тур

"Манчестер Сити" - "Эвертон" - 1:1

Голы: Силва, 14 - Ндиайе, 36

Незабитый пенальти: Холанд (МС), 53

"Манчестер Сити", который показывает худшее выступление в АПЛ за последние годы, дома пытался немного исправить ситуацию в матче с "Эвертоном". Украинец Миколенко вышел в стартовом составе гостей и был заметной фигурой на поле.

Подопечные Хосепа Гвардиолы стали давить с первых минут. Уже на 4-й, после розыгрыша углового защитник "горожан" Гвардиол пробил головой метров с семи, но мяч попал в штангу.

Через десять минут хозяева таки забили. Бернарду Силва в борьбе с защитниками в падении протолкнул мяч в ворота. Однако гости еще до перерыва сумели отыграться. На 36-й минуте первая серьезная атака "Эвертона" завершилась точным ударом Ндиайе. На 42-й минуте Миколенко заработал желтую карточку, ударив по ногам бельгийского легионера "Сити" Доку. На перерыв команды ушли при равном счете - 1:1.

А почти сразу после возобновления игры Миколенко "отметился" заработанным пенальти. Украинец сбил в штрафной Савиньо. Исполнять приговор взялся Холанд и не сумел переиграть вратаря Пикфорда. Правда, после отражения удара, Гвардиол сбросил мяч на норвежца и тот со второй попытки забил. Но тут уже лайнсмен зафиксировал офсайд.

За 15 минут до финального свистка Гвардиола бросил в бой Де Брюйне, еще через десять - Гюндогана. Давление на ворота "Эвертона" усилилось, однако оборона клуба из Ливерпуля действовала надежно. Миколенко с партнерами сумели отстоять ничью. А "Сити" продолжает лихорадить. Команда не сумела победить в четвертом матче подряд.