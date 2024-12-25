Левандовські очолює рейтинг, на якому місці Ванат: проміжні підсумки "Золотого Бутса"-2024/25

За тиждень до кінця року в рейтингу найкращих бомбардирів європейських футбольних чемпіонатів лідирує польський нападник іспанської "Барселони" Роберт Левандовські.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Transfermarkt .

Поляк у поточному сезоні забив за "Барсу" в Ла Лізі 16 голів, які помножені на коефіцієнт 2, принесли йому 32 бали в рейтингу.

Друга позиція – в єгипетського форварда Мохамеда Салаха, який у англійській Прем'єр-лізі відзначився за "Ліверпуль" 15-ма м'ячами (30 балів). Третім йде англієць Гаррі Кейн з німецької "Баварії". Його доробок у Бундеслізі – 14 точних ударів (28 пунктів для рейтингу). До рачі, саме Кейн забрав цей приз за підсумками минулого сезону.

У топ-10 бомбардирів – одне незнайоме ім'я. 23-річний естонський форвард Алекс Тамм з клубу "Нимме Калью" наколотив у місцевому чемпіонаті аж 28 голів. Це наразі найкращий результат, якщо брати власне забиті м'ячі. Але рівень естонської ліги надто низький, оцінюється в коефіцієнт 1, тому Тамм у загальному рейтингу йде четвертим.

Українська Прем'єр-ліга – з коефіцієнтом 1,5 – входить до числа середняків континентальних чемпіонатів. Тому 10 голів найкращого бомбардира вітчизняної першості – Владислава Ваната з "Динамо" дали йому 15 балів. А це – лише 81-ше місце в загальному списку.

До топ-250 входять ще п'ятеро гравців УПЛ. Олексій Гуцуляк ("Полісся") має 13,5 бала (9 голів) – він 128-й. На 153-й сходинці Єгор Твердохліб з "Кривбаса" – 12 балів (8 голів). З таким же показником у рейтингу представники "Шахтаря" – Артем Бондаренко та Георгій Судаков – 162-й та 165-й відповідно. А на 250-й сходинці розташувався вінгер "Полісся" Олександр Назаренко – 10,5 бала (7 голів).

У минулому сезоні серед лідерів рейтингу був український форвард іспанської "Жирони" Артем Довбик. 24 голи в Ла Лізі дозволили йому з 48-ма балами розділити 5-8 місця. Теперішніх 5-ти голів (10 балів) за італійську "Рому" недостатньо для потрапляння навіть у топ-250.

"Золотий Бутс": як нараховують бали

Нагорода вручається найкращому бомбардиру сезону за результатами виключно в національних чемпіонатах.

За правилами конкурсу – голи, забиті у топ-5 європейських ліг (Іспанія, Англія, Італія, Німеччина, Франція), множаться на 2. Для наступних країн, які посідають у рейтингу УЄФА з 6-го по 21-ше місця (Нідерланди, Португалія, Бельгія, Україна тощо), встановлено коефіцієнт – 1,5. А голи, забиті в лігах, що розташовані нижче, рахуються за номіналом.

Зазначимо, що зараз УПЛ скотилась в таблиці УЄФА на 23-є місце. А за підсумками сезону результат може бути ще гіршим. Тому вже в наступному рейтингу "Золотого бутса" голи в УПЛ рахуватимуть з коефіцієнтом 1.