UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Миколаївську область повернулися 90% жителів, - Кім

Фото: очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

До Миколаївської області повернулися вже 90% жителів, які евакуювалися через війну. Місцеві не бояться обстрілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма в ефірі телеканалу "Еспресо".

За його словами, теперішня ситуація у Миколаєві не дуже загрозлива, особливо для місцевих жителів, які пережили постійні обстріли окупантів на початку російського вторгнення.

Кім зазначив, що у Миколаєві також проживає близько 30 тисяч переселенців з Херсона.

Нагадаємо, 9 травня та в ніч на 10 травня російські війська обстріляли Очаківську громаду Миколаївської області.

Також в ніч на 7 травня Росія випустила по Миколаївській області 5 ракет Х-22, одна з них влучила у підприємство.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МиколаївВиталий Кимевакуація