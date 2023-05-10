У Миколаївську область повернулися 90% жителів, - Кім

За його словами, теперішня ситуація у Миколаєві не дуже загрозлива, особливо для місцевих жителів, які пережили постійні обстріли окупантів на початку російського вторгнення.

Кім зазначив, що у Миколаєві також проживає близько 30 тисяч переселенців з Херсона.

Нагадаємо, 9 травня та в ніч на 10 травня російські війська обстріляли Очаківську громаду Миколаївської області.

Також в ніч на 7 травня Росія випустила по Миколаївській області 5 ракет Х-22, одна з них влучила у підприємство.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.