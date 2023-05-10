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В Николаевскую область вернулись 90% жителей, - Ким

Фото: глава Николаевской ОВА Виталий Ким (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Николаевскую область вернулись уже 90% жителей, которые эвакуировались из-за войны. Местные жители не боятся обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Николаевской ОВА Виталия Кима в эфире телеканала "Эспрессо".

По его словам, нынешняя ситуация в Николаеве не слишком угрожающая, особенно для местных жителей, переживших постоянные обстрелы оккупантов в начале российского вторжения.

Ким отметил, что в Николаеве также проживают около 30 тысяч переселенцев из Херсона.

Напомним, 9 мая и в ночь на 10 мая российские войска обстреляли Очаковскую общину Николаевской области.

Также в ночь на 7 мая Россия выпустила по Николаевской области пять ракет Х-22, одна из них попала в предприятие.

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НиколаевВиталий Кимэвакуация