В Николаевскую область вернулись 90% жителей, - Ким

По его словам, нынешняя ситуация в Николаеве не слишком угрожающая, особенно для местных жителей, переживших постоянные обстрелы оккупантов в начале российского вторжения.

Ким отметил, что в Николаеве также проживают около 30 тысяч переселенцев из Херсона.

Напомним, 9 мая и в ночь на 10 мая российские войска обстреляли Очаковскую общину Николаевской области.

Также в ночь на 7 мая Россия выпустила по Николаевской области пять ракет Х-22, одна из них попала в предприятие.

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