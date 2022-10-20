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Над Миколаївською областю вночі знищено 14 "шахедів"

Фото: над Миколаївською областю вночі знищено 14 "шахедів" (mil in ua)
Автор: Наталія Гурковська

Вночі 20 жовтня російські окупанти атакували Миколаївську область дронами-камікадзе. Над регіоном сили ППО збили 14 "шахедів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Російські окупаційні війська атакували Миколаївську область безпілотниками-камікадзе "Shahed-136", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, дев’ять дронів збито силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" Повітряних Сил Збройних Сил України.

По два безпілотники знищено воїнами Військово-Морських Сил та Національної гвардії України, ще один - Національною поліцією України.

Як повідомлялося, днем раніше в Миколаївській області було збито 13 ворожих безпілотників іранського виробництва.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розповів, що протягом місяця ЗСУ збили сотні дронів-камікадзе та десятки ракет ворога.

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Миколаївська область