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Над Николаевской областью ночью уничтожены 14 "шахедов"

Фото: над Николаевской областью ночью уничтожены 14 "шахедов" (mil in ua)
Автор: Наталия Гурковская

Ночью 20 октября российские оккупанты атаковали Николаевскую область дронами-камикадзе. Над регионом силы ПВО сбили 14 "шахедов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Российские оккупационные войска атаковали Николаевскую область беспилотниками-камикадзе "Shahed-136", - говорится в сообщении.

В частности, девять дронов сбиты силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

По два беспилотника уничтожены воинами Военно-Морских Сил и Национальной гвардии Украины, еще один - Национальной полицией Украины.

Как сообщалось, днем ранее в Николаевской области были сбиты 13 вражеских беспилотников иранского производства.

Напомним, президент Владимир Зеленский рассказал, что в течение месяца ВСУ сбили сотни дронов-камикадзе и десятки ракет врага.

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Николаевская область