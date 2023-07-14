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Над Миколаївською областю вночі збили 2 "Шахеди"

Фото: український військовий (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Під час повітряної атаки цієї ночі в небі над Миколаївською областю силами та засобами ППО ЗСУ було знищено два ворожі ударні БПЛА.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал голови Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма.

Чиновник зранку 14 липня представив дані про ворожі обстріли на Миколаївщині за минулу добу.

"Вночі, 14 липня, близько 02:00, на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони знищено два ударних БпЛА типу "Shahed-136/131"", - йдеться у публікації.

Також глава ОВА розповів про артобстріли з боку військ РФ по регіону.

Так, минулої ночі орієнтовно о 22:09 окупанти завдавали артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Внаслідок атак постраждалих, на щастя, немає.

У Миколаєві, Первомайському, Баштанському та Вознесенському районах день і ніч пройшли відносно спокійно, додав урядовець.

Повітряна атака вночі 14 липня

Цієї ночі в Україні в низці областей були оголошені повітряні тривоги. У Повітряних силах попередили про загрозу ворожої атаки із застосуванням "Шахедів" та балістичних ракет.

В деяких регіонах повідомлялось про роботу ППО, а у Кривому Розі близько 02:10 прогриміли вибухи.

Вже вранці глава Дніпропетровської ОВА повідомив про наслідки ворожої атаки дронів. Так, над областю ППО ЗСУ збила 6 "Шахедів", проте було влучання БПЛА у Кривому Розі. В результаті постраждала одна людина, були руйнування.

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