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Над Николаевской областью ночью сбили 2 "Шахеда"

Фото: украинский военный (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Во время воздушной атаки этой ночью в небе над Николаевской областью силами и средствами ПВО ВСУ были уничтожены два вражеских ударных БПЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал главы Николаевской областной военной администрации Виталия Кима.

Чиновник утром 14 июля представил данные о вражеских обстрелах в Николаевской области за минувшие сутки.

"Ночью, 14 июля, около 02:00, в Николаевской области силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены два ударных БпЛА типа "Shahed-136/131"", - говорится в публикации.

Также глава ОВА рассказал об артобстрелах со стороны войск РФ по региону.

Так, минувшей ночью ориентировочно в 22:09 оккупанты наносили артиллерийские обстрелы по акватории Очаковской общины. В результате атак пострадавших, к счастью, нет.

В Николаеве, Первомайском, Баштанском и Вознесенском районах день и ночь прошли относительно спокойно, добавил чиновник.

Воздушная атака ночью 14 июля

Этой ночью в Украине в ряде областей были объявлены воздушные тревоги. В воздушных силах предупредили об угрозе вражеской атаки с применением "Шахедов" и баллистических ракет.

В некоторых регионах сообщалось о работе ПВО, а в Кривом Роге около 02:10 прогремели взрывы.

Уже утром глава Днепропетровской ОВА сообщил о последствиях вражеской атаки дронов. Так, над областью ПВО ВСУ сбила 6 "Шахедов", однако было попадание БПЛА в Кривом Роге. В результате пострадал один человек, были разрушения.

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Николаевская областьатака дроновПВОВойна России против Украины