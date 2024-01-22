UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Миколаївському морському порту затонув корабель, стався витік нафтопродуктів (фото)

Архівне фото: У Миколаївському морському порту затонув корабель (portnikolaev com)
Автор: Дмитро Браславський

На території Миколаївського морського порту 15 січня затонуло судно "Ginger". Це спричинило витік нафтопродуктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну екологічну інспекцію Південно-Західного округу.

"Державними інспекторами з охорони навколишнього природного середовища 16 січня проведено обстеження та відібрано проби води в місці забруднення", - ідеться в заяві.

Зазначається, що повторні проби відібрано 19 січня. Йдеться про судно технічного флоту, призначене для виконання днопоглиблювальних робіт і видобутку нерудних будівельних матеріалів "Ginger".

Результати дослідження

Екологічна інспекція повідомила, що за результатами проведених лабораторних досліджень у пробах 16 січня встановлено перевищення вмісту нафтопродуктів у 7-8 разів.

Фото: Робота інспекторів (facebook.com/sw.dei)

У пробах, відібраних 19 січня, встановлено перевищення вмісту нафтопродуктів у 15-16 разів.

"Інспекцією надано запити щодо вжиття заходів з ліквідації забруднення", - додали наостанок.

Інциденти з кораблями

Уночі 3 лютого минулого року в Ренійському порту в Одеській області тонула баржа із зерном, що належить румунській компанії.

За інформацією румунських журналістів, п'ять членів екіпажу не травмувалися. Баржу теж вдалося врятувати.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МиколаївпортКорабельна аварія