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В Николаевском морском порту затонул корабль, произошла утечка нефтепродуктов (фото)

Архивное фото: В Николаевском морском порту затонул корабль (portnikolaev com)
Автор: Дмитрий Браславский

На территории Николаевского морского порта 15 января затонуло судно "Ginger". Это повлекло за собой утечку нефтепродуктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную экологическую инспекцию Юго-Западного округа.

"Государственными инспекторами по охране окружающей природной среды 16 января проведено обследование и отобраны пробы воды в месте загрязнения", - говорится в заявлении.

Отмечается, что повторные пробы отобраны 19 января. Речь идет о судне технического флота, предназначенном для выполнения дноуглубительных работ и добычи нерудных строительных материалов "Ginger".

Результаты исследования

Экологическая инспекция сообщила, что по результатам проведенных лабораторных исследований в пробах 16 января установлено превышение содержания нефтепродуктов в 7-8 раз.

Фото: Работа инспекторов (facebook.com/sw.dei)

В пробах, отобранных 19 января, установлено превышение содержания нефтепродуктов в 15-16 раз.

"Инспекцией предоставлены запросы о принятии мер по ликвидации загрязнения", - добавили напоследок.

Инциденты с кораблями

Ночью 3 февраля прошлого года в Ренийском порту в Одесской области утопала баржа с зерном, принадлежащая румынской компании.

По информации румынских журналистов, пять членов экипажа не травмировались. Баржу тоже удалось спасти.

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НиколаевпортКораблекрушение