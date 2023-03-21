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У Миколаївській області ЗСУ знищили два БПЛА росіян

Фото: ЗСУ знищили два російські БПЛА Supercam S350 в Миколаївській області (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Вчора, 20 березня, в Миколаївській області українські військові збили два розвідувальні дрони росіян Supercam S350. Обидва дрони були збиті за 30 хвилин.

Про це заявив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Вчора, 20 березня, з 16.00 по 16.30, у Миколаївській області, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено два російських розвідувальних безпілотників "Supercam S350", - розповів він.

При цьому, обстрілів в регіоні за добу не було.

Як повідомлялося, за добу українські військові збили 7 БПЛА. Крім того, ЗСУ знищили ще 960 окупантів. Усього з початку повномасштабного вторгнення РФ втратила вже 166570 своїх військових.

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