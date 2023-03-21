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В Николаевской области ВСУ уничтожили два БПЛА россиян

Фото: ВСУ уничтожили два российских БПЛА Supercam S350 в Николаевской области (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Вчера, 20 марта, в Николаевской области украинские военніе сбили два разведывательных дрона россиян Supercam S350. Оба дрона были сбиты за 30 минут.

Об этом заявил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"Вчера, 20 марта, с 16.00 по 16.30, в Николаевской области, силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожены два российских разведывательных беспилотника "Supercam S350", - рассказал он.

При этом обстрелов в регионе за сутки не было.

Как сообщалось, за сутки украинские военные сбили 7 БПЛА. Кроме того, ВСУ уничтожили еще 960 оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла уже 166 570 своих военных.

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