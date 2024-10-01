У Миколаївській області знищили бойову частину російської ракети з 300 кг вибухівки

Як повідомляється, крилату ракету збили бійці протиповітряної оборони під час відбиття однієї з ракетних атак РФ. Невдовзі мешканці одного з населених пунктів регіону виявили її у полі.

Фото: у Миколаївській області знищили бойову частину російської ракети (t.me/MykolaivNationalPolice) За викликом на місце події оперативно прибули поліцейські управління вибухотехнічної служби обласного главку поліції, які встановили, що бойова частина російської ракети Х-59 не здетонувала.

Під час падіння вона розвалилася на фрагменти й не вибухнула. Авіаракета містила майже 300 кілограмів вибухівки.

Вибухотехніки поліції оглянули фрагменти ворожої ракети та у спеціально облаштованому місці знешкодили бойову частину шляхом підриву.