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У Миколаївській області знищили бойову частину російської ракети з 300 кг вибухівки

Фото: у Миколаївській області знищили бойову частину російської ракети (t.me/MykolaivNationalPolice)
Автор: Тетяна Степанова

У Миколаївській області вибухотехніки знищили бойову частину російської ракети Х-59. Вона містила 300 кг вибухівки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головного управління Національної поліції у Миколаївській області.

Як повідомляється, крилату ракету збили бійці протиповітряної оборони під час відбиття однієї з ракетних атак РФ. Невдовзі мешканці одного з населених пунктів регіону виявили її у полі. 

 
Фото: у Миколаївській області знищили бойову частину російської ракети (t.me/MykolaivNationalPolice)
 
За викликом на місце події оперативно прибули поліцейські управління вибухотехнічної служби обласного главку поліції, які встановили, що бойова частина російської ракети Х-59 не здетонувала.

Під час падіння вона розвалилася на фрагменти й не вибухнула. Авіаракета містила майже 300 кілограмів вибухівки.

Вибухотехніки поліції оглянули фрагменти ворожої ракети та у спеціально облаштованому місці знешкодили бойову частину шляхом підриву.

Обстріл України 1 жовтня

Нагадаємо, у ніч на 1 жовтня росіяни здійснили чергову атаку по Україні. Окупанти запустили 32 ударні дрони "Шахед" з районів Приморсько-Ахтарська, Курська та Чауди (Крим).

Сили ППО збили 29 безпілотників у Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Полтавській, Сумській та Дніпропетровській областях.

Ще три дрони були нейтралізовані внаслідок дії радіоелектронної боротьби, їх втрати зафіксовані без значних наслідків.

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