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В Николаевской области уничтожили боевую часть российской ракеты из 300 кг взрывчатки

Фото: в Николаевской области уничтожили боевую часть российской ракеты (t.me/MykolaivNationalPolice)
Автор: Татьяна Степанова

В Николаевской области взрывотехники уничтожили боевую часть российской ракеты Х-59. Она содержала 300 кг взрывчатки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления Национальной полиции в Николаевской области.

Как сообщается, крылатую ракету сбили бойцы противовоздушной обороны при отражении одной из ракетных атак РФ. Вскоре жители одного из населенных пунктов региона обнаружили его в поле.

 
Фото: в Николаевской области уничтожили боевую часть российской ракеты (t.me/MykolaivNationalPolice)
 
По вызову на место происшествия оперативно прибыли полицейские управления взрывотехнической службы областного главка полиции, которые установили, что боевая часть российской ракеты Х-59 не сдетонировала.

Во время падения она развалилась на фрагменты и не взорвалась. Авиаракета содержала почти 300 килограммов взрывчатки.

Взрывотехники полиции осмотрели фрагменты вражеской ракеты и в специально оборудованном месте обезвредили боевую часть путем подрыва.

Обстрел Украины 1 октября

Напомним, в ночь на 1 октября россияне совершили очередную атаку по Украине. Оккупанты запустили 32 ударных дрона "Шахед" из районов Приморско-Ахтарска, Курска и Чауды (Крым).

Силы ПВО сбили 29 беспилотников в Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Херсонской, Полтавской, Сумской и Днепропетровской областях.

Еще три дрона были нейтрализованы в результате действия радиоэлектронной борьбы, их потери зафиксированы без значительных последствий.

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