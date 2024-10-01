Україна відбила масовану атаку ворожих дронів: як відпрацювала ППО

У ніч на 1 жовтня росіяни здійснили нову атаку на Україну. Вони запустили 32 ударні дрони "Шахед" з районів Приморсько-Ахтарська, Курська та Чауди (Крим).

Ще три дрони були нейтралізовані внаслідок дії радіоелектронної боротьби, їх втрати зафіксовані без значних наслідків.

Завдяки зусиллям авіації, мобільних вогневих груп та засобів радіоелектронної боротьби Сил оборони України було збито 29 безпілотників у Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Полтавській, Сумській та Дніпропетровській областях.

Нічна атака "Шахедів"

Ввечері 30 вересня російські окупанти запустили дрони-камікадзе в напрямку України, при цьому "Шахеди" проникли у повітряний простір із півночі.

У кількох областях України було оголошено повітряну тривогу через загрозу атак безпілотників. У ніч на 1 жовтня в Київській області почала діяти система протиповітряної оборони, зафіксовано появу ворожих ударних дронів типу "Шахед".

У вересні російські терористи вперше за всю повномасштабну війну щоночі атакували Україну ударними дронами. За добу агресор запускав в середньому 44 дрони. Рекорд було встановлено 14 вересня, коли було запущено 72 дрони.

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