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Україна відбила масовану атаку ворожих дронів: як відпрацювала ППО

Вівторок 01 жовтня 2024 09:16
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Україна відбила масовану атаку ворожих дронів: як відпрацювала ППО Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У ніч на 1 жовтня росіяни здійснили нову атаку на Україну. Вони запустили 32 ударні дрони "Шахед" з районів Приморсько-Ахтарська, Курська та Чауди (Крим).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Повітряних сил ЗСУ.

Завдяки зусиллям авіації, мобільних вогневих груп та засобів радіоелектронної боротьби Сил оборони України було збито 29 безпілотників у Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Полтавській, Сумській та Дніпропетровській областях.

Ще три дрони були нейтралізовані внаслідок дії радіоелектронної боротьби, їх втрати зафіксовані без значних наслідків.

Нічна атака "Шахедів"

Ввечері 30 вересня російські окупанти запустили дрони-камікадзе в напрямку України, при цьому "Шахеди" проникли у повітряний простір із півночі.

У кількох областях України було оголошено повітряну тривогу через загрозу атак безпілотників. У ніч на 1 жовтня в Київській області почала діяти система протиповітряної оборони, зафіксовано появу ворожих ударних дронів типу "Шахед".

У вересні російські терористи вперше за всю повномасштабну війну щоночі атакували Україну ударними дронами. За добу агресор запускав в середньому 44 дрони. Рекорд було встановлено 14 вересня, коли було запущено 72 дрони.

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