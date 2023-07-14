ua ru
Пт, 14 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Николаевской области нашли тела двух мужчин. Их расстреляли военные РФ

Новина українською →
Степное, Пятница 14 июля 2023 17:36
В Николаевской области нашли тела двух мужчин. Их расстреляли военные РФ Фото: Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

На освобожденной территории Николаевской области правоохранители обнаружили тела двух мужчин, которых в прошлом году расстреляли военные РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Николаевскую областную прокуратуру.

"Во время очередного осмотра местности и фиксирования военных преступлений оккупантов в отношении гражданского населения в селе Степное Воскресенской территориальной общины Николаевского района обнаружены тела двух местных жителей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что речь идет о мужчинах 20-ти и 34-х лет, которых весной прошлого года расстреляли военные РФ.

В Николаевской области нашли тела двух мужчин. Их расстреляли военные РФ

Фото: процесс эксгумации (facebook.com/mykprok)

Расследование

Прокуратура сообщила, что тела погибших направили в Николаевское областное бюро судебно-медицинской экспертизы для исследования. Принимаются меры по установлению обстоятельств, свидетелей и очевидцев совершения преступления.

Сейчас продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенным с умышленным убийством.

Эксгумация в Украине

В Изюме Харьковской области на месте массового захоронения людей уже эксгумировали 427 тел. Пятеро из которых – дети. ВСУ уволили Изюм 11 сентября, после чего там было обнаружено место массового захоронения людей в лесу.

Начальник полиции Киевской области Андрей Небитов сообщил, что с момента деоккупации территорий было обнаружено 1370 тел погибших украинцев, большинство из которых были убиты из стрелкового оружия или умерли от минно-взрывных травм. Однако личности 197 человек до сих пор остаются неизвестными.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Николаевская область Война в Украине
NEWS
Ермак оценил решение саммита НАТО: хотели большего, но это был максимум
Ермак оценил решение саммита НАТО: хотели большего, но это был максимум
DAILY
Андреа Калан, Госдеп США: Зеленский не получил все, что хотел, но саммит – это победа Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Андреа Калан, Госдеп США: Зеленский не получил все, что хотел, но саммит – это победа Украины