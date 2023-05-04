У Миколаївській області затримали російського "крота", який шпигував за авіацією ЗСУ

Служба безпеки України у Миколаївській області затримала ворожого інформатора, який шпигував за переміщенням українських літаків та позиціями систем ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.
Зазначається, що зловмисником виявився мешканець Криму, який у 2014 році підтримав окупантів і залишився на півострові Там він отримав російський паспорт та добровільно став на військовий облік РФ.
Пізніше на чоловіка вийшов представник російської спецслужби з "пропозицією" щодо негласної співпраці. За вказівкою агресора перед початком повномасштабної війни підозрюваний прибув до Миколаївської області, де проживають його родичі.
У регіоні він мав збирати розвіддані про місця дислокації та переміщення українських захисників. Для цього минулого року він мобілізувався до лав ЗСУ.
Перебуваючи в одній з українських військових частин, фігурант шпигував за переміщенням бойових літаків та позиціями системи ППО нашої країни. Його також цікавили дані про склади з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами Сил оборони.
Правоохоронці затримали чоловіка під час виконання ним ворожого розвідувального завдання.
За даними слідства, отримані відомості він дистанційно передавав загарбникам через свою колишню дружину, яка проживає у Криму і перебуває у полі зору російської спецслужби. Для комунікації використовував анонімний месенджер.
На підставі зібраних доказів слідчі повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 114-2 Кримінального кодексу (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань).
Нагадаємо, правоохоронці затримали студента, який корегував російські удари по інфраструктурі Миколаєва.
Окрім того, затримали російського інформатора зі Слов'янська, який збирав розвіддані про дислокацію Сил оборони.
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