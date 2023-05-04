В Николаевской области задержали российского "крота", который шпионил за авиацией ВСУ

Отмечается, что злоумышленником оказался житель Крыма, который в 2014 году поддержал оккупантов и остался на полуострове. Там он получил российский паспорт и добровольно встал на военный учет РФ.

Позже на мужчину вышел представитель российской спецслужбы с "предложением" по негласному сотрудничеству. По указанию агрессора перед началом полномасштабной войны подозреваемый прибыл в Николаевскую область, где проживают его родственники.

В регионе он собирал разведданные о местах дислокации и перемещения украинских защитников. Для этого в прошлом году он мобилизовался в ряды ВСУ.

Находясь в одной из украинских воинских частей, фигурант шпионил за перемещением боевых самолетов и позициями системы ПВО нашей страны. Его также интересовали данные о складах с боеприпасами и горюче-смазочными материалами Сил обороны.

Правоохранители задержали мужчину во время выполнения им вражеской разведывательной задачи.

По данным следствия, полученные сведения он дистанционно передавал захватчикам через свою бывшую жену, которая проживала в Крыму и находилась в поле зрения российской спецслужбы. Для коммуникации использовал анонимный мессенджер.

На основании собранных улик следователи сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 114-2 Уголовного кодекса (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований).