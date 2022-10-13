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У Миколаївській області зафіксували три ворожі дрони

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Миколаївська область, Четвер 13 жовтня 2022 23:18
У Миколаївській області зафіксували три ворожі дрони Фото: на Миколаївщині зафіксували три ворожі дрони (defence-ua com)
Автор: Артур Родивилов

У четвер увечері, 13 жовтня, на Миколаївщині зафіксували три іранські дрони-камікадзе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

Він закликав мешканців до пильності.

"Залетіли 3 мопеди в область. Увага", - йдеться у повідомленні.

Оновлено 23:44

Один дрон збили, повідомив Кім.

Нагадаємо, у середу, 12 жовтня, українські сили ППО у небі над Миколаївською областю збили 9 іранських дронів-камікадзе Shahed-136.

Днем раніше, 11 жовтня, над Одеською та Миколаївською областями ЗСУ збили 8 безпілотників та дронів-камікадзе.

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Миколаївська область
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