У Миколаївській області зафіксували три ворожі дрони
Фото: на Миколаївщині зафіксували три ворожі дрони (defence-ua com)
У четвер увечері, 13 жовтня, на Миколаївщині зафіксували три іранські дрони-камікадзе.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.
Він закликав мешканців до пильності.
"Залетіли 3 мопеди в область. Увага", - йдеться у повідомленні.
Оновлено 23:44
Один дрон збили, повідомив Кім.
Нагадаємо, у середу, 12 жовтня, українські сили ППО у небі над Миколаївською областю збили 9 іранських дронів-камікадзе Shahed-136.
Днем раніше, 11 жовтня, над Одеською та Миколаївською областями ЗСУ збили 8 безпілотників та дронів-камікадзе.