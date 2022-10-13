У Миколаївській області зафіксували три ворожі дрони

Фото: на Миколаївщині зафіксували три ворожі дрони (defence-ua com)

У четвер увечері, 13 жовтня, на Миколаївщині зафіксували три іранські дрони-камікадзе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.