Фото: в Николаевской области зафиксировали три вражеских дрона (defence-ua com)

В четверг вечером, 13 октября, в Николаевской области зафиксировали три иранских дрона-камикадзе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Николаевской ОВА Виталия Кима.