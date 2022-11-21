UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Миколаївській області ввели погодинні відключення світла: подробиці

Фото: в Миколаївській області ввели погодинні відключення світла (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Миколаївській області запровадили цілодобові погодинні відключення світла. Наразі потреб в аварійних відключеннях немає.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Николаевские новости".

Усіх споживачів "Миколаївобленерго" поділили на три черги. Дізнатися свою групу можна за посиланням:

Очікується, що групи замінятимуть одна одну з періодичністю в дві години. Раніше знеструмлення відбувалось лише вдень.

"Розмежування між чергами можна побачити на "годиннику" нижче (він поділений на 24 години, кожній з черг присвоєно свій колір – відповідно зафарбовані сектори чергуються з періодичністю у дві години)", - пише видання.

Фото: в Миколаївській області ввели погодинні відключення світла (niknews.mk.ua)

У разі чергових ворожих ударів по критичній інфраструктурі, можливі повторні екстрені відключення.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що за минулу добу енергетики відновили електропостачання для 3 тисяч родин в містечку прифронтової Донецької області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Миколаївська областьВійна в Україні