В Миколаївській області ввели погодинні відключення світла: подробиці

В Миколаївській області запровадили цілодобові погодинні відключення світла. Наразі потреб в аварійних відключеннях немає.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Николаевские новости".
Усіх споживачів "Миколаївобленерго" поділили на три черги. Дізнатися свою групу можна за посиланням:
Очікується, що групи замінятимуть одна одну з періодичністю в дві години. Раніше знеструмлення відбувалось лише вдень.
"Розмежування між чергами можна побачити на "годиннику" нижче (він поділений на 24 години, кожній з черг присвоєно свій колір – відповідно зафарбовані сектори чергуються з періодичністю у дві години)", - пише видання.
Фото: в Миколаївській області ввели погодинні відключення світла (niknews.mk.ua)
У разі чергових ворожих ударів по критичній інфраструктурі, можливі повторні екстрені відключення.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що за минулу добу енергетики відновили електропостачання для 3 тисяч родин в містечку прифронтової Донецької області.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.