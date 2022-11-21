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В Николаевской области ввели почасовые отключения света: подробности

Фото: в Николаевской области ввели почасовые отключения света (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Николаевской области ввели круглосуточные почасовые отключения света. Пока потребностей в аварийных отключениях нет.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Николаевские новости".

Всех потребителей "Николаевоблэнерго" разделили на три очереди. Узнать свою группу можно по ссылке:

Ожидается, что группы будут заменять друг друга с периодичностью в два часа. Ранее обесточивание происходило только днем.

"Разграничение между очередями можно увидеть на "часах" ниже (они разделены на 24 часа, каждой из очередей присвоен свой цвет - соответственно закрашенные сектора чередуются с периодичностью в два часа)", - пишет издание.

Фото: в Николаевской области ввели почасовые отключения света (niknews.mk.ua)

В случае очередных вражеских ударов по критической инфраструктуре возможны повторные экстренные отключения.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что за минувшие сутки энергетики возобновили электроснабжение для 3 тысяч семей в городке прифронтовой Донецкой области.

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