В Николаевской области ввели почасовые отключения света: подробности

В Николаевской области ввели круглосуточные почасовые отключения света. Пока потребностей в аварийных отключениях нет.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Николаевские новости".
Всех потребителей "Николаевоблэнерго" разделили на три очереди. Узнать свою группу можно по ссылке:
Ожидается, что группы будут заменять друг друга с периодичностью в два часа. Ранее обесточивание происходило только днем.
"Разграничение между очередями можно увидеть на "часах" ниже (они разделены на 24 часа, каждой из очередей присвоен свой цвет - соответственно закрашенные сектора чередуются с периодичностью в два часа)", - пишет издание.
Фото: в Николаевской области ввели почасовые отключения света (niknews.mk.ua)
В случае очередных вражеских ударов по критической инфраструктуре возможны повторные экстренные отключения.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что за минувшие сутки энергетики возобновили электроснабжение для 3 тысяч семей в городке прифронтовой Донецкой области.
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