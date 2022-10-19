UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Миколаївській області вночі збили 13 ворожих дронів-камікадзе

Фото: У Миколаївській області вночі збили 13 ворожих дрони-камікадзе (mil.in.ua)
Автор: Олег Васьків

Наші воїни продовжують захищати українське небо від атак російських загарбників. У ніч на 19 жовтня було збито 13 ворожих безпілотників іранського виробництва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Окупанти атакували дронами-камікадзе Shahed-136 Миколаївську область.

"Одинадцять баражуючих боєприпасів збито силами та засобами протиповітряної оборони, ще два - бійцями Національної гвардії та Державної прикордонної служби", - вказали у Повітряних силах.

Нагадаємо, радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що в Україні нині розгортається повна схема із боротьби з іранськими дронами-камікадзе. Найближчим часом проблему з Shahed-136 буде вирішено.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України