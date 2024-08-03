У Миколаївській області внаслідок атаки дронів спалахнула пожежа

У Миколаївській області в ніч на 3 серпня працювала протиповітряна оборона. Внаслідок атаки дронів спалахнула пожежа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Миколаївської ОВА Віталія Кіма у Telegram.
За словами голови ОВА, у регіоні цієї ночі знищили два "Шахеди".
Близько 01:36 у Березнегуватській громаді Миколаївській області внаслідок знищення дрона виникла пожежа. Спалахнули дві господарчі будівлі та суха трава на території приватного домоволодіння.
Кім зазначив, що пожежу оперативно ліквідували. Обійшлося без постраждалих та жертв.
В ніч на 3 серпня Росія випустила по Україні 29 "Шахедів", а також чотири ракети - дві зенітні С-300 та дві протирадіолокаційні ракети Х-31П.
Протиповітряна оборона збила 24 дрони. ППО працювала в межах Херсонської, Одеської, Миколаївської, Полтавської, Сумської, Дніпропетровської, Київської, Вінницької та Житомирської областей.
Відомо, що у Вінницькій області було влучання в обʼєкт інфраструктури. Наслідки атаки невідомі.
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