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В Николаевской области в результате атаки дронов вспыхнул пожар

Фото: в Николаевской области вспыхнул пожар из-за атаки дронов (коллаж РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Николаевской области в ночь на 3 августа работала противовоздушная оборона. В результате атаки дронов вспыхнул пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевской ОВА Виталия Кима в Telegram.

По словам главы ОВА, в регионе этой ночью уничтожили два "Шахеда".

Около 01:36 в Березнеговатской общине Николаевской области в результате уничтожения дрона возник пожар. Вспыхнули два хозяйственных здания и сухая трава на территории частного домовладения.

Ким отметил, что пожар оперативно ликвидирован. Обошлось без пострадавших и жертв.

 

Что еще известно о ночной атаке

В ночь на 3 августа Россия выпустила по Украине 29 "Шахедов", а также четыре ракеты - две зенитные С-300 и две противорадиолокационные ракеты Х-31П.

Противовоздушная оборона сбила 24 дрона. ПВО работала в пределах Херсонской, Одесской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Днепропетровской, Киевской, Винницкой и Житомирской областей.

Известно, что в Винницкой области было попадание в объект инфраструктуры. Последствия атаки неизвестны.

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