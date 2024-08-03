В Николаевской области в результате атаки дронов вспыхнул пожар

По словам главы ОВА, в регионе этой ночью уничтожили два "Шахеда".

Около 01:36 в Березнеговатской общине Николаевской области в результате уничтожения дрона возник пожар. Вспыхнули два хозяйственных здания и сухая трава на территории частного домовладения.

Ким отметил, что пожар оперативно ликвидирован. Обошлось без пострадавших и жертв.