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У Миколаївській області виявили працівника сільської ради, який заперечував агресію РФ

Фото: У Миколаївській області виявили працівника сільської ради, який заперечував агресію РФ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Працівник сільської ради у Миколаївській області публічно прославляв дії окупантів перед своїми колегами. Правоохоронці оголосили йому про підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Первомайської окружної прокуратури Миколаївської області.

"Зловмисник, перебуваючи на робочому місці, а саме в сільській раді одного з сіл району, публічно, серед працівників та односельчан, заперечував здійснення збройної агресії РФ проти України та вихваляв дії окупантів на території України", - йдеться у повідомленні.

Поліцейські оголосили про підозру 52-річному жителю Первомайського району за фактом виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України.

"Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до трьох років", - додали у прокуратурі.

Нагадаємо, що правоохоронці затримали трьох мешканців Баштанського району (Миколаївська область), які співпрацювали з окупантами та отримували за це фейкові "посади".

Також у звільненій Снігурівці Миколаївської області затримали "високопоставлену" колаборантку. Жінка очолювала "апарат" незаконної адміністрації, створеної окупантами.

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