В Николаевской области обнаружили работника сельского совета, отрицавшего агрессию РФ

Сотрудник сельского совета в Николаевской области публично прославлял действия оккупантов перед своими коллегами. Правоохранители объявили ему о подозрении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Первомайской окружной прокуратуры Николаевской области.

"Злоумышленник, находясь на рабочем месте, а именно в сельском совете одного из сел района, публично среди работников и односельчан, отрицал осуществление вооруженной агрессии РФ против Украины и восхвалял действия оккупантов на территории Украины", - говорится в сообщении.

Полицейские объявили о подозрении 52-летнему жителю Первомайского района по факту оправдания, признания правомерным, отрицания вооруженной агрессии РФ против Украины.

"Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет", - добавили в прокуратуре.